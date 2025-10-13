Subir une opération au coeur après un triathlon

Un jeune sportif de 28 ans originaire de Blainville a eu tout un choc après avoir fait son premier Ironman: il a dû être opéré à cœur ouvert, à trois reprises, des semaines plus tard...

Gabriel Giroux, 28 ans, a participé à l'événement sportif à Ottawa le 3 août: un triathlon (3,8 km nage, 180 km vélo, 42,2 km course).

Durant l’épreuve, il a ressenti de fortes douleurs: son foie était gorgé de sang à cause d'une malformation de son coeur.

Écoutez Gabriel Giroux, jeune sportif de 28 ans, raconter son histoire, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.