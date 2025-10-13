Subir une opération au coeur après un triathlon

Un jeune sportif de 28 ans originaire de Blainville a eu tout un choc après avoir fait son premier Ironman: il a dû être opéré à cœur ouvert, à trois reprises, des semaines plus tard...
Gabriel Giroux, 28 ans, a participé à l'événement sportif à Ottawa le 3 août: un triathlon (3,8 km nage, 180 km vélo, 42,2 km course).
Durant l’épreuve, il a ressenti de fortes douleurs: son foie était gorgé de sang à cause d'une malformation de son coeur.
Écoutez Gabriel Giroux, jeune sportif de 28 ans, raconter son histoire, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.
«J'ai eu mon congé de la tente médicale vers 22 h, puis je suis allé chez mon ami à Gatineau. J'ai dormi, puis je me suis réveillé à 2 h du matin avec la poitrine qui allait carrément exploser. Je sentais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'ai eu un gros malaise. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu sur ma montre que mon cœur était à 100 à 2 h du matin, en plein milieu de la nuit, ce qui est vraiment inhabituel pour quelqu'un qui est sportif. Donc j'ai réveillé ma copine, on s'est rendu à l'hôpital, puis de là, ça a fait boule de neige avec les tests médicaux pour se rendre compte que j'avais mon problème cardiaque.»