Lauréate du prix Chef santé de l'année

«J'ai encore ce désir de simplifier la cuisine» -Geneviève O'Gleman

Le Québec maintenant

le 13 octobre 2025 16:43

Philippe Cantin
Geneviève O'Gleman est la lauréate du prix Chef santé de l'année décerné par la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, elle qui présente son nouveau livre, Recevoir, publié aux Éditions de l'Homme.

Écoutez Geneviève O'Gleman parler de cet honneur et de sa manière de faire en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

  • Un honneur inattendu pour la principale intéressée;
  • Ses lignes directrices en cuisine: «Peu d'ingrédients, peu d'étapes, peu de vaisselle sale à la fin»;
  • «J'ai encore ce désir de simplifier la cuisine»;
  • Elle valorise une cuisine accessible, simple et santé, avec des recettes peu coûteuses, locales et adaptées à l’inflation, incluant des options végétariennes et des cocktails sans alcool;
  • Le livre propose des astuces pour simplifier l’art de recevoir, favoriser la convivialité et réduire la pression liée à l’organisation, tout en mettant en avant l’importance des connexions humaines.

