 Aller au contenu
Politique internationale
Moyen-Orient

Les otages de retour chez eux: «On sent qu'il y a un vent de fin de guerre»

par 98.5

0:00
9:02

Entendu dans

La commission

le 13 octobre 2025 12:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les otages de retour chez eux: «On sent qu'il y a un vent de fin de guerre»
Deux ans après les attentats du 7 octobre 2023, les otages israéliens détenus par le Hamas ont finalement pu rentrer chez eux ce lundi. / Francisco Seco / The Associated Press

Deux ans après les attentats du 7 octobre 2023, les otages israéliens encore détenus par le Hamas ont finalement pu rentrer chez eux, lundi, tout comme les otages palestiniens encore détenus par Israël.

Ils ne sont qu'une vingtaine du côté israélien à avoir pu retrouver leurs familles, uniquement des hommes. 

Une journée historique qui a donné lieu à des scènes de liesse au sein de l'État hébreu.

Écoutez le journaliste indépendant Nicolas Rouget qui se trouve sur place à Jénine, en Cisjordanie, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On sent qu'il y a eu une espèce de vent de fin de guerre, de sentiment de fin de guerre. Évidemment, c'est la même chose pour les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Il y a un espoir, en tout cas, que cela mette la fin à ce qu'ils perçoivent comme un génocide.»

Nicolas Rouget

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
Le Québec maintenant
La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
0:00
6:11
Palestine: Deux millions de personnes ont besoin d'aide urgente
La commission
Palestine: Deux millions de personnes ont besoin d'aide urgente
0:00
7:26

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Dans les circonstances, je pense que c'est une bonne entente» -Mario Langlois
Contrat de huit ans pour Lane Hutson
«Dans les circonstances, je pense que c'est une bonne entente» -Mario Langlois
Seriez-vous d'accord pour avoir le même taux d'imposition qu'en Alberta?
Impôts provinciaux
Seriez-vous d'accord pour avoir le même taux d'imposition qu'en Alberta?
«Je pense que je vais être sur un nuage toute l'année» -Magdeleine Vallières
Championne du monde de cyclisme sur route
«Je pense que je vais être sur un nuage toute l'année» -Magdeleine Vallières
Palestine: Deux millions de personnes ont besoin d'aide urgente
Cessez-le-feu au Moyen-Orient
Palestine: Deux millions de personnes ont besoin d'aide urgente
Implication de Trump au Moyen-Orient: «C'est le coup fumant de la semaine»
Cessez-le-feu à Gaza
Implication de Trump au Moyen-Orient: «C'est le coup fumant de la semaine»
Une campagne électorale de qualité à Montréal
La bonne nouvelle du jour
Une campagne électorale de qualité à Montréal
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Télétravail
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Meilleures inventions depuis 2000: «Le Bixi a changé le visage des métropoles»
Classement du magazine «Time»
Meilleures inventions depuis 2000: «Le Bixi a changé le visage des métropoles»
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Hausse des cas
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Candidats proches des Hells Angels: quel recours pour Élections Québec?
Élections municipales 2025
Candidats proches des Hells Angels: quel recours pour Élections Québec?
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
VIA Rail
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
Des enseignants obligés de changer des couches à la maternelle
Autonomie des enfants
Des enseignants obligés de changer des couches à la maternelle
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
Liberté de choix
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Sécurité routière
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00