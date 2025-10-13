Moyen-Orient

Deux ans après les attentats du 7 octobre 2023, les otages israéliens encore détenus par le Hamas ont finalement pu rentrer chez eux, lundi, tout comme les otages palestiniens encore détenus par Israël.

Ils ne sont qu'une vingtaine du côté israélien à avoir pu retrouver leurs familles, uniquement des hommes.

Une journée historique qui a donné lieu à des scènes de liesse au sein de l'État hébreu.

Écoutez le journaliste indépendant Nicolas Rouget qui se trouve sur place à Jénine, en Cisjordanie, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.