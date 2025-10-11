Actualité sportive

Les Blues Jays affronteront les Mariners en série de championnat de la Ligue américaine avec un premier match dimanche à Toronto.
L'équipe torontoise a remporté sa série précédente après quatre matchs contre les Yankees de New York.
Écoutez Jean-François Baril en discuter lors de sa chronique samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Les Mariners ont joué des matchs un peu plus serrés. Les Jays, ç'a été un bar ouvert contre les Yankees. Des gros pointages tout le temps. Donc j'ai hâte de voir de quel côté cette série-là va aller. Est-ce que ça va être plus une série de lanceurs ou une série de frappeurs?»
Aussi dans cette chronique :
- Les Canadiens contre les Hawks samedi soir
- RDS garde les droits de diffusion francophone