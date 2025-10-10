Flottille pour Gaza

L’épidémiologiste et militante Nimâ Machouf a livré un récit détaillé de son arrestation par l'armée israélienne en eaux internationales, alors qu'elle participait à une flottille humanitaire vers Gaza.

Elle a souligné la «brutalité» et l'agressivité «disproportionnée» de leur détention.

«On nous a traités comme des terroristes et sans raison», soulève-t-elle.

Écoutez Nimâ Machouf, épidémiologiste et membre de la flottille de la Liberté, parler de son arrestation par l'armée israélienne, au micro de Philippe Cantin, vendredi.