Flottille pour Gaza

L’épidémiologiste et militante Nimâ Machouf a livré un récit détaillé de son arrestation par l'armée israélienne en eaux internationales, alors qu'elle participait à une flottille humanitaire vers Gaza.
Elle a souligné la «brutalité» et l'agressivité «disproportionnée» de leur détention.
«On nous a traités comme des terroristes et sans raison», soulève-t-elle.
Écoutez Nimâ Machouf, épidémiologiste et membre de la flottille de la Liberté, parler de son arrestation par l'armée israélienne, au micro de Philippe Cantin, vendredi.
«On a reçu un signal pour nous aviser qu'on était en train d'être attaqués et 10 minutes plus tard, on a été attaqués avec des hélicoptères de l'armée israélienne. L'armée a débarqué par hélicoptère. Ils ont débarqué sur notre navire, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient des mitraillettes qui nous pointaient dessus.»
Malgré cette épreuve, Nimâ Machouf affirme qu'elle repartirait sans hésiter en mission. Pour elle, la mission est de «briser le siège de Gaza», qu'elle juge illégal.
Elle appelle les gouvernements à faire leur devoir en imposant une pression économique, diplomatique ou politique sur Israël pour qu'il respecte le droit international et la loi contre le génocide.