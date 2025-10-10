 Aller au contenu
Politique provinciale
Hausse des cas

Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?

le 10 octobre 2025 14:28

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Le nouveau Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport a déjà reçu près de 300 signalements en quatre mois. / Adobe Stock

La ministre responsable des Sports, Isabelle Charest, veut imposer des sanctions contre les parents agressifs dans les arénas et sur les terrains de sport.

Arbitre depuis 34 ans, Patrick Dufresne rappelle l'ampleur du problème: le nouveau Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport a déjà reçu près de 300 signalements en quatre mois.

Faut-il imposer des sanctions pour régler le problème?

Écoutez Patrick Dufresne, arbitre depuis 34 ans et gestionnaire du groupe Facebook Arbitres Hockey-Québec, en parler au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Malheureusement, des fois il y a des parents qui n'agiront pas quand c'est pas immédiat. Et quand ils savent que ça va monter en plainte, que ça peut prendre du temps, souvent le comportement va se répéter. C'est vraiment l'action immédiate qui restreint les comportements.»

Patrick Dufresne

