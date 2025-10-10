Hausse des cas

La ministre responsable des Sports, Isabelle Charest, veut imposer des sanctions contre les parents agressifs dans les arénas et sur les terrains de sport.

Arbitre depuis 34 ans, Patrick Dufresne rappelle l'ampleur du problème: le nouveau Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport a déjà reçu près de 300 signalements en quatre mois.

Faut-il imposer des sanctions pour régler le problème?

Écoutez Patrick Dufresne, arbitre depuis 34 ans et gestionnaire du groupe Facebook Arbitres Hockey-Québec, en parler au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.