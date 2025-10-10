 Aller au contenu
Politique internationale
Guerre à Gaza

Cessez-le-feu: «Si la paix n'est pas garantie, c'est le Hamas qui gagne»

par 98.5

le 10 octobre 2025 09:38

Cessez-le-feu: «Si la paix n'est pas garantie, c'est le Hamas qui gagne»
L’armée israélienne a annoncé que le cessez-le-feu à Gaza était entré en vigueur à 11h00 vendredi matin (4h00, heure de l'Est) après un premier retrait de ses troupes.

Le Hamas a désormais 72 heures, soit jusqu’à lundi à midi, heure locale pour libérer la vingtaine d'otages restante.

Avec l’entrée en vigueur de l’accord, environ 600 camions transportant de l’aide humanitaire seront autorisés à entrer chaque jour à Gaza.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez par rapport à l'accord de cessez-le-feu en vigueur à Gaza, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Plus la paix va être réelle, plus la paix va être solide, plus un Gazaoui va pouvoir se faire traiter à l'hôpital, plus il va pouvoir nourrir ses enfants et plus il va pouvoir voir ses parents mourir dans des conditions humaines, plus la paix est garantie, plus Israël gagne. Si la paix n'est pas garantie, c'est le Hamas qui gagne.»

Luc Ferrandez

