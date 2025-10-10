Guerre à Gaza

L’armée israélienne a annoncé que le cessez-le-feu à Gaza était entré en vigueur à 11h00 vendredi matin (4h00, heure de l'Est) après un premier retrait de ses troupes.

Le Hamas a désormais 72 heures, soit jusqu’à lundi à midi, heure locale pour libérer la vingtaine d'otages restante.

Avec l’entrée en vigueur de l’accord, environ 600 camions transportant de l’aide humanitaire seront autorisés à entrer chaque jour à Gaza.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez par rapport à l'accord de cessez-le-feu en vigueur à Gaza, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.