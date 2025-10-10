Analyse en profondeur

Le coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique à propos des décès impliquant des camions lourds.

Cette enquête présidée par le coroner Me Dave Kimpton portera sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août dernier sur l'autoroute 30 à Boucherville.

Elle permettra d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès et de formuler des recommandations pour prévenir de nouveaux décès dans des circonstances semblables.

Le coroner Kimpton pourra également tenir compte d'autres décès survenus dans les derniers mois pour établir ses recommandations.

