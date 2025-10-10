 Aller au contenu
Société
Analyse en profondeur

Une enquête publique à propos des décès impliquant des camions lourds

le 10 octobre 2025 09:18

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf

Une enquête publique à propos des décès impliquant des camions lourds
Le coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique à propos des décès impliquant des camions lourds.

Cette enquête présidée par le coroner Me Dave Kimpton portera sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août dernier sur l'autoroute 30 à Boucherville.

Elle permettra d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès et de formuler des recommandations pour prévenir de nouveaux décès dans des circonstances semblables.

Le coroner Kimpton pourra également tenir compte d'autres décès survenus dans les derniers mois pour établir ses recommandations.

Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf et le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

