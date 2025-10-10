Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder la tendance sur les réseaux sociaux où des adolescents utilisent l’intelligence artificielle pour générer des images dans des canulars par texto qui inquiètent des parents et mobilisent parfois la police, notamment aux États-Unis et au Québec.

Ces photos truquées avec l'insertion d'une personne inconnue dans une résidence génèrent du stress et de l'inquiétude chez les personnes qui sont victimes de ce canular.

