 Aller au contenu
Société
Frappe conjointe du SPVM et de la DEA

Réseau de drogue transfrontalier:«Il y a de plus en plus d'acteurs indépendants»

par 98.5

0:00
4:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Réseau de drogue transfrontalier:«Il y a de plus en plus d'acteurs indépendants»
Sept personnes ont été arrêtées mercredi dans le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue transfrontalier. / Henry Saint John / Adobe Stock

Sept personnes ont été arrêtées mercredi dans le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue transfrontalier.

L'opération dirigée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené à des arrestations dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Ville-Marie, ainsi qu’à Longueuil, Sainte-Catherine, Mirabel, Bécancour et dans le secteur Grand-Mère de Shawinigan.

Deux perquisitions réalisées à Longueuil et Sainte-Catherine ont permis de saisir 4000 comprimés de méthamphétamine et près d’un kilo de cocaïne.

D'autres perquisitions avaient eu lieu à l'automne 2022.

L'enquête a été menée en collaboration avec les autorités américaines en matière de drogue.

Écoutez le commandant Éric Lafontaine, chef de l’unité ACCÈS et Produits de la criminalité du SPVM, faire le point vendredi à Lagacé le matin.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
La commission
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
0:00
3:45
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
La commission
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
0:00
18:28

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
72 h pour libérer les otages: «C'est une promesse et Trump y tient mordicus»
Accord de cessez-le-feu
72 h pour libérer les otages: «C'est une promesse et Trump y tient mordicus»
«Fight club»: des élèves de 12 à 14 ans organisent des bagarres près une école
École secondaire Augustin-Norbert-Morin
«Fight club»: des élèves de 12 à 14 ans organisent des bagarres près une école
Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition
Malgré les critiques
Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition
Aluminium et foresterie: «Je suis inquiet pour le Québec» -Pierre Fitzgibbon
Tarifs et négociations commerciales
Aluminium et foresterie: «Je suis inquiet pour le Québec» -Pierre Fitzgibbon
Projet de Constitution du Québec: une «journée historique»... vraiment?
Un tremplin en vue de la campagne?
Projet de Constitution du Québec: une «journée historique»... vraiment?
BIXI honoré par le magazine TIME
25 innovations ayant eu un impact global
BIXI honoré par le magazine TIME
Spécial «vert» | L'énigme du vendredi 10 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du vendredi 10 octobre
Beyries revisite des classiques avec l’album «Reprise»
Des chansons marquantes avec sensibilité
Beyries revisite des classiques avec l’album «Reprise»
Constitution du Québec: «Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde»
Tour d'horizon de l'actualité
Constitution du Québec: «Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde»
Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
Prenant la parole pour la première fois
Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
Une victoire facile pour le Tricolore à Détroit
Deux buts de Zachary Bolduc
Une victoire facile pour le Tricolore à Détroit
«Ils n'ont pas de centres capables de gagner des mises en jeu» -Tony Marinaro
Défaite des Canadiens contre les Maple Leafs
«Ils n'ont pas de centres capables de gagner des mises en jeu» -Tony Marinaro
Demandeurs d'asile: «Ce n'est pas ça qui coule le système»
Réduction des services
Demandeurs d'asile: «Ce n'est pas ça qui coule le système»
Constitution québécoise: «C'est un outil de communication»
Le projet de Simon Jolin-Barrette
Constitution québécoise: «C'est un outil de communication»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00