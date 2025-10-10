Frappe conjointe du SPVM et de la DEA

Sept personnes ont été arrêtées mercredi dans le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue transfrontalier.

L'opération dirigée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené à des arrestations dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Ville-Marie, ainsi qu’à Longueuil, Sainte-Catherine, Mirabel, Bécancour et dans le secteur Grand-Mère de Shawinigan.

Deux perquisitions réalisées à Longueuil et Sainte-Catherine ont permis de saisir 4000 comprimés de méthamphétamine et près d’un kilo de cocaïne.

D'autres perquisitions avaient eu lieu à l'automne 2022.

L'enquête a été menée en collaboration avec les autorités américaines en matière de drogue.

