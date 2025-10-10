À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le projet de loi sur la Constitution du Québec, que veut faire adopter le gouvernement de la CAQ.
«Ça montre l'importance pour la CAQ de mettre de l'emphase sur la laïcité, parce que la laïcité serait enchâssée dans la Constitution québécoise et l'identité, les valeurs québécoises.»
Il explique que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde pour différentes raisons.
Autres sujets traités:
- La Vénézuélienne Maria Corina Machado reçoit le prix Nobel de la paix;
- Mise en action du plan de Donald Trump pour un cessez-le-feu à Gaza;
- C'est toujours le bordel en France;
- Des enseignants qui se plaignent de devoir changer des couches à la maternelle selon Radio-Canada Mauricie;
- Une charte pour sanctionner les parents qui sont turbulents dans les complexes sportifs;
- Défense judiciaire générée par l'IA: Jean Laprade reçoit une amende pour de fausses informations;
- Postes Canada va reprendre partiellement la livraison du courrier;
- Gisèle Pelicot: un des violeurs a finalement obtenu une année de prison supplémentaire lors de sa procédure d'appel.