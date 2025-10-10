 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

Constitution du Québec: «Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde»

par 98.5

0:00
14:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Constitution du Québec: «Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le projet de loi sur la Constitution du Québec, que veut faire adopter le gouvernement de la CAQ.

«Ça montre l'importance pour la CAQ de mettre de l'emphase sur la laïcité, parce que la laïcité serait enchâssée dans la Constitution québécoise et l'identité, les valeurs québécoises.»

Patrick Lagacé

Il explique que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde pour différentes raisons.

Autres sujets traités:

  • La Vénézuélienne Maria Corina Machado reçoit le prix Nobel de la paix;
  • Mise en action du plan de Donald Trump pour un cessez-le-feu à Gaza;
  • C'est toujours le bordel en France;
  • Des enseignants qui se plaignent de devoir changer des couches à la maternelle selon Radio-Canada Mauricie;
  • Une charte pour sanctionner les parents qui sont turbulents dans les complexes sportifs;
  • Défense judiciaire générée par l'IA: Jean Laprade reçoit une amende pour de fausses informations;
  • Postes Canada va reprendre partiellement la livraison du courrier;
  • Gisèle Pelicot: un des violeurs a finalement obtenu une année de prison supplémentaire lors de sa procédure d'appel.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
La commission
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
0:00
3:45
«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu»
Le Québec maintenant
«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu»
0:00
7:56

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
72 h pour libérer les otages: «C'est une promesse et Trump y tient mordicus»
Accord de cessez-le-feu
72 h pour libérer les otages: «C'est une promesse et Trump y tient mordicus»
«Fight club»: des élèves de 12 à 14 ans organisent des bagarres près une école
École secondaire Augustin-Norbert-Morin
«Fight club»: des élèves de 12 à 14 ans organisent des bagarres près une école
Réseau de drogue transfrontalier:«Il y a de plus en plus d'acteurs indépendants»
Frappe conjointe du SPVM et de la DEA
Réseau de drogue transfrontalier:«Il y a de plus en plus d'acteurs indépendants»
Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition
Malgré les critiques
Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition
Aluminium et foresterie: «Je suis inquiet pour le Québec» -Pierre Fitzgibbon
Tarifs et négociations commerciales
Aluminium et foresterie: «Je suis inquiet pour le Québec» -Pierre Fitzgibbon
Projet de Constitution du Québec: une «journée historique»... vraiment?
Un tremplin en vue de la campagne?
Projet de Constitution du Québec: une «journée historique»... vraiment?
BIXI honoré par le magazine TIME
25 innovations ayant eu un impact global
BIXI honoré par le magazine TIME
Spécial «vert» | L'énigme du vendredi 10 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du vendredi 10 octobre
Beyries revisite des classiques avec l’album «Reprise»
Des chansons marquantes avec sensibilité
Beyries revisite des classiques avec l’album «Reprise»
Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
Prenant la parole pour la première fois
Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
Une victoire facile pour le Tricolore à Détroit
Deux buts de Zachary Bolduc
Une victoire facile pour le Tricolore à Détroit
«Ils n'ont pas de centres capables de gagner des mises en jeu» -Tony Marinaro
Défaite des Canadiens contre les Maple Leafs
«Ils n'ont pas de centres capables de gagner des mises en jeu» -Tony Marinaro
Demandeurs d'asile: «Ce n'est pas ça qui coule le système»
Réduction des services
Demandeurs d'asile: «Ce n'est pas ça qui coule le système»
Constitution québécoise: «C'est un outil de communication»
Le projet de Simon Jolin-Barrette
Constitution québécoise: «C'est un outil de communication»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00