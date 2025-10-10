Deux buts de Zachary Bolduc

Les Canadiens de Montréal ont facilement vaincu les Red Wings de Detroit, jeudi soir, par la marque de 5 à 1.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Il rappelle les deux buts du Québécois Zachary Bolduc et la belle performance de Mike Matheson et de Noah Dobson en défense.
Autres sujets traités:
- Baseball: les Dodgers battent les Phillies de Philadelphie en 11ᵉ manche;
- NFL: les Giants de New York surprennent les Eagles de Philadelphie.