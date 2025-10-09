Cinq buts sans riposte

Après avoir encaissé le premier but, les Canadiens ont riposté avec cinq réussites et ils n'ont jamais permis à leurs adversaires de revenir dans le match.
Écoutez le sommaire du match Canadiens-Red Wings de Martin McGuire et le point de presse de Martin St-Louis.
Au menu
- Le sommaire du match;
- Le point de presse de Martin St-Louis;
- «On a eu une bonne réaction après un début sur nos talons»;
- «J'ai aimé comment on a géré la deuxième moitié du match»;
- Douze joueurs des Canadiens ont participé au pointage;
- Le Tricolore a su exploiter ses surnombres.