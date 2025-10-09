La bonne nouvelle du jour

Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette bonne nouvelle du jour, jeudi, à l'émission La commission.
