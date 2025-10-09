Rafale de nouvelles

C'est le moment de traverser les nouvelles en rafale.
Voici les sujets abordés:
- Les différences culturelles entre la Suisse et le Québec concernant le bruit nocturne;
- Les salons populaires, comme le Salon de l’agriculture en France et le Salon de l’auto au Québec;
- Un candidat à l'élection municipale sympathisant aux Hells Angels à Cookshire;
- La dette de la SAAQ: 824 millions $ à rembourser d’ici 2042;
- La croissance de ChatGPT: 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires;
- Le nouveau rôle de Philippe Couillard au Forum d’affaires Canada-Qatar;
- Le transfert des bélugas de Marineland.