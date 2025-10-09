Le CH affronte les Red Wings à Détroit jeudi soir

Le premier match de la saison des Canadiens de Montréal, qui a eu lieu mercredi soir à Toronto, s'est conclu par la marque 5 à 2 pour les Maple Leafs.

Quels sont les correctifs à apporter rapidement à la jeune équipe menée par Martin St-Louis, qui se prépare au match de jeudi soir contre les Red Wings à Détroit?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, répondre à la question, lors de sa discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.