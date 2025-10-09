Craig Sauvé, chef de Transition Montréal, discute de la campagne électorale municipale avec les Commissaires, jeudi midi.

Son parti, lancé récemment, atteint 6 à 14 % dans les sondages, rivalisant en appréciation avec Projet Montréal.

Il insiste sur l’importance de tripler le budget pour l’itinérance et de renforcer la brigade canine plutôt que de durcir la réglementation sur les chiens dangereux, à la suite de l'attaque violente de trois chiens sur une femme à Saint-Léonard.

Les enjeux majeurs de la campagne, selon lui, sont la crise du logement et l’itinérance, tandis que les sondages Léger montrent une perception positive plus forte pour Soraya Martinez Ferrada et une insatisfaction envers l’administration de Valérie Plante.

Écoutez le candidat à la mairie de Montréal pour Transition Montréal en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.