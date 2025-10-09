Réduction des services

Québec juge qu’il accueille davantage de demandeurs d’asile que sa part démographique, et souhaite envoyer un signal à Ottawa — et aux réfugiés eux-mêmes — que les services offerts seront plus limités ici qu’ailleurs au pays.

Selon un article du Devoir, le nombre de demandeurs d’asile sur l’aide sociale s’est effondré: environ 22 000 personnes y ont recours, sur près de 300 000 Québécois qui la reçoivent.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez à ce sujet au micro de Patrick Lagacé.