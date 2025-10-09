Témoignage d'un enseignant de Bobby the Greek

James Watts a été l'enseignant de Charalambos Theologou, surnommé Bobby the Greek, qui a été tué par balles dans un Starbucks de Laval il y a quelques jours.

En apprenant son décès, James Watts s’est questionné sur ce qu’il aurait pu faire de plus à l’époque, pour éviter que Theologou baigne dans la criminalité.

Son ancien prof le décrit comme un adolescent curieux, issu d’une bonne famille, mais fasciné par le pouvoir et l’univers criminel.

Il souligne l’importance de la collaboration entre parents, écoles et services sociaux pour prévenir de tels parcours.

Écoutez le témoignage du directeur et enseignant et fondateur de l'Education Plus High School, James Watts, jeudi, à Lagacé le matin.