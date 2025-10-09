 Aller au contenu
Société
Cri d'alarme

Une mère dénonce les ratés du système après le suicide de son fils

par 98.5

0:00
6:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2025 08:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une mère dénonce les ratés du système après le suicide de son fils
Arsen Sarukhanyan, âgé de 20 ans, avait clairement réclamé de l'aide. / Adobe Stock

Un étudiant, dépressif et suicidaire a mis fin à ses jours, faute d’avoir reçu les soins psychologiques dont il avait besoin. Sa mère lance un cri d'alarme pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Arsen Sarukhanyan, âgé de 20 ans, avait clairement réclamé de l'aide.

«Il était à l'urgence. Il a dit qu'il avait des pensées suicidaires, il avait un plan, mais ils ne l'ont pas pris à charge», dénonce Amina Vardanyan.

Elle a aussi lancé un message aux parents.

Écoutez Amina Vardanyan, mère d’Arsen Sarukhanyan, offrir un témoignage bouleversant au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

«Je regrette de ne pas avoir écouté mon ado. Il faut écouter votre enfant. Il faut l'accompagner partout. [...] Pour son honneur, je veux faire quelque chose pour changer le système. Pour que les gens, pas juste les ados, soient écoutés, qu'ils reçoivent de l'aide.»

Amina Vardanyan

