Un étudiant, dépressif et suicidaire a mis fin à ses jours, faute d’avoir reçu les soins psychologiques dont il avait besoin. Sa mère lance un cri d'alarme pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Arsen Sarukhanyan, âgé de 20 ans, avait clairement réclamé de l'aide.

«Il était à l'urgence. Il a dit qu'il avait des pensées suicidaires, il avait un plan, mais ils ne l'ont pas pris à charge», dénonce Amina Vardanyan.

Elle a aussi lancé un message aux parents.

Écoutez Amina Vardanyan, mère d’Arsen Sarukhanyan, offrir un témoignage bouleversant au micro de Patrick Lagacé, jeudi.