Élections municipales

Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s’est défendu sur plusieurs fronts, de la crise de l’itinérance à la multiplication des chantiers dans la métropole.

Le candidat, souvent critiqué pour son manque de visibilité, reconnaît un déficit de notoriété, mais insiste sur son sérieux et sa compétence.

«Je ne pense pas que je suis plate, je pense que je suis crédible et compétent, puis c'est ça que les gens cherchent en ce moment. On a encore un peu plus que trois semaines pour les convaincre qu'on est la bonne équipe pour diriger la ville.»

Écoutez le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, faire le point sur les enjeux de la campagne électorale.