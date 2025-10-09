 Aller au contenu
Élections municipales – Montréal
Élections municipales

«Je ne pense pas être plate, mais je suis crédible et compétent»

«Je ne pense pas être plate, mais je suis crédible et compétent»
Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s’est défendu sur plusieurs fronts, de la crise de l’itinérance à la multiplication des chantiers dans la métropole. / Fanny Samson/Cogeco Média

Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s’est défendu sur plusieurs fronts, de la crise de l’itinérance à la multiplication des chantiers dans la métropole.

Le candidat, souvent critiqué pour son manque de visibilité, reconnaît un déficit de notoriété, mais insiste sur son sérieux et sa compétence.

«Je ne pense pas que je suis plate, je pense que je suis crédible et compétent, puis c'est ça que les gens cherchent en ce moment. On a encore un peu plus que trois semaines pour les convaincre qu'on est la bonne équipe pour diriger la ville.»

Écoutez le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, faire le point sur les enjeux de la campagne électorale.

«Donc moi, j'ai jamais couru après les caméras, j'ai jamais souhaité ça. J'ai toujours été motivé par faire les actions. Là, il faut que je me fasse connaître. Et bien, on fait des entrevues avec toi, on fait des débats à chaque soir cette semaine. Je pense que les gens vont nous connaître de plus en plus.»

Luc Rabouin

