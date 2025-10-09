Dépôt du projet de loi

Le gouvernement Legault franchit une nouvelle étape dans son projet d’affirmation nationale avec le dépôt jeudi de la Loi sur la Constitution du Québec.

Mais cette démarche soulève des critiques: l’opposition dénonce un processus précipité, sans réelle consultation.

Louis Lacroix souligne que si l’intention est noble, la méthode soulève plusieurs malaises.

