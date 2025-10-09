Dépôt du projet de loi

Le gouvernement Legault franchit une nouvelle étape dans son projet d’affirmation nationale avec le dépôt jeudi de la Loi sur la Constitution du Québec.
Mais cette démarche soulève des critiques: l’opposition dénonce un processus précipité, sans réelle consultation.
Louis Lacroix souligne que si l’intention est noble, la méthode soulève plusieurs malaises.
Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Louis Lacroix, jeudi, à Lagacé le matin.
«Je pense que ce n'est pas la bonne façon de déposer un document aussi important. On aurait pu impliquer les autres partis pour s'assurer d'avoir une forme de consensus. Jolin-Barrette, dans sa déclaration, dit: ce n'est pas notre constitution, c'est la constitution de l'ensemble du Québec. Mais, il me semble que si on avait impliqué tout le monde, ça aurait été l'affirmer de façon plus importante.»