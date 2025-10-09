 Aller au contenu
Dépôt du projet de loi

Constitution québécoise: «J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans ce document»

par 98.5

le 9 octobre 2025 07:20

La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le gouvernement Legault franchit une nouvelle étape dans son projet d’affirmation nationale avec le dépôt jeudi de la Loi sur la Constitution du Québec.

Mais cette démarche soulève des critiques: l’opposition dénonce un processus précipité, sans réelle consultation.

Louis Lacroix souligne que si l’intention est noble, la méthode soulève plusieurs malaises.

«Je pense que ce n'est pas la bonne façon de déposer un document aussi important. On aurait pu impliquer les autres partis pour s'assurer d'avoir une forme de consensus. Jolin-Barrette, dans sa déclaration, dit: ce n'est pas notre constitution, c'est la constitution de l'ensemble du Québec. Mais, il me semble que si on avait impliqué tout le monde, ça aurait été l'affirmer de façon plus importante.»

Louis Lacroix

