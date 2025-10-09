 Aller au contenu
Société
Plan de paix de Donald Trump

Accord de cessez-le-feu: «Il faut donner à César ce qui revient à César»

par 98.5

0:00
17:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2025 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas, dans la foulée d’un plan de paix porté par le président américain Donald Trump.

L’entente prévoit la libération de tous les otages encore vivants détenus par le Hamas, en échange de la remise de prisonniers palestiniens par Israël. Il s'agit de la première percée diplomatique majeure depuis l’attaque du 7 octobre 2023, qui a déclenché 2 ans de conflit meurtrier à Gaza.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur l'entente entre Israël et le Hamas lors de son tour d'horizon de l'actualité. 

«Il faut donner à César ce qui revient à César. Comme l'a dit le chroniqueur, Richard Hêtu est dans La Presse ce matin, c'est Monsieur Trump qui l'a imposé. Et là, on est peut être au début de quelque chose. Israël rendrait certains prisonniers palestiniens au Hamas et le Hamas qui lui libérerait la totalité des otages vivants et décédés, capturés il y a presque exactement deux ans, dans le sud d'Israël. Donc ce sont des nouvelles réjouissantes.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Retour difficile de Mark Carney à Ottawa après sa rencontre sans entente avec Donald Trump.
  • Piétons Québec réclame des intersections plus sécuritaires à Montréal.
  • Fiascos à répétition dans les projets numériques du gouvernement, notamment à la SAAQ et au ministère de la Santé.
  • Québec veut réduire les services aux demandeurs d’asile pour limiter l’afflux de réfugiés.
  • À Saint-Léonard, une femme gravement blessée par trois chiens relance le débat sur la responsabilité des propriétaires.

