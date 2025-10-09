Plan de paix de Donald Trump

Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas, dans la foulée d’un plan de paix porté par le président américain Donald Trump.

L’entente prévoit la libération de tous les otages encore vivants détenus par le Hamas, en échange de la remise de prisonniers palestiniens par Israël. Il s'agit de la première percée diplomatique majeure depuis l’attaque du 7 octobre 2023, qui a déclenché 2 ans de conflit meurtrier à Gaza.

