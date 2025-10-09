Femme de 45 ans gravement blessée

Une femme de 45 ans a été violemment attaquée par trois chiens mercredi à Saint-Léonard. Elle a subi de graves blessures au visage et au cou, mais on ne craint plus pour sa vie.

Les témoins racontent une scène d’horreur: les chiens se sont rués sur elle alors qu’elle entrait dans un garage.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à Lagacé le matin, brosser le portrait de l'événement, jeudi.