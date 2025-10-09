Femme de 45 ans gravement blessée

Une femme de 45 ans a été violemment attaquée par trois chiens mercredi à Saint-Léonard. Elle a subi de graves blessures au visage et au cou, mais on ne craint plus pour sa vie.
Les témoins racontent une scène d’horreur: les chiens se sont rués sur elle alors qu’elle entrait dans un garage.
Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à Lagacé le matin, brosser le portrait de l'événement, jeudi.
«Ils n'ont pas eu d'autres choix que d'ouvrir le feu sur les chiens, donc ils en ont tué deux sur trois.»
Autre sujet abordé
- Un adolescent accusé de tentative de meurtre contre une élève de 14 ans.