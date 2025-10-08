À la veille du premier match de la saison du CH

La saison du CH débute ce soir contre les Maple Leafs de Toronto.
Les amateurs sont fébriles et positifs… mais le resteront-ils?
Écoutez Jérémie Rainville, animateur de l’émission Les amateurs de sports, en discuter avec Philippe Cantin.
La saison du CH débute ce soir contre les Maple Leafs de Toronto.
Les amateurs sont fébriles et positifs… mais le resteront-ils?
Écoutez Jérémie Rainville, animateur de l’émission Les amateurs de sports, en discuter avec Philippe Cantin.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.