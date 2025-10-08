Les travailleurs plus âgés

Les travailleurs de 45 ans et plus représentent 42 % de la population active au Québec en 2023, contre 24 % en 1984, illustrant le vieillissement démographique.

Les femmes représentent 46% de cette main-d'oeuvre, mais elles font face à un plafond de verre et à des conditions de travail difficiles, surtout dans les secteurs infirmier et éducatif.

Que devrait-on faire, en tant que collectivité, pour préserver la cohorte des 45 ans et plus, afin de permettre aux travailleurs et surtout travailleuses de demeurer plus longtemps sur le marché?

