Bilan de la gestion estivale de Santé Québec

La saison estivale et la période des Fêtes sont les deux moments critiques de l’année où on fait face à des bris de services dans les hôpitaux.

Il semble que ça se soit mieux passé que d’habitude cet été. Pourquoi?

Philippe Cantin en discute avec la responsable de la planification estivale et hivernale.

Écoutez Véronique Wilson, DG adjointe de la coordination réseau et soutien aux opérations chez Santé Québec, expliquer le tout, mercredi, au Québec maintenant.

Elle précise que Santé Québec se distingue du ministère de la Santé par une gestion plus locale et un soutien accru aux 30 établissements facilitant la planification et la réactivité, ce qui a permis d’éviter de nombreux bris de services cet été.