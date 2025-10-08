Affrontement contre les Leafs

C'est ce mercredi soir que les Canadiens de Montréal débutent officiellement leur saison dans la LNH, avec un affrontement contre les Maple Leafs de Toronto.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, qui seront à la description et à l'analyse de cette rencontre pour Cogeco Média, en discuter mercredi après-midi au micro de Philippe Cantin.
«C'est toujours un peu spécial de commencer la saison à Toronto. Le vestiaire des Leafs était rempli de médias ce matin, puis ça sentait le hockey mur-à-mur.»
«C'est sur que je suis excité à 100%. On a l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, puis on a l'impression que la reconstruction est terminée. On a des attentes à Montréal qui dépassent celle d'une équipe de reconstruction. Donc, moi aussi, j'ai des attentes élevées. Les favoris pour le premier match, ce sont les Leafs. Donc j'ai hâte de voir comment le Canadien va sortir de tout ça.»