Affrontement contre les Leafs

C'est ce mercredi soir que les Canadiens de Montréal débutent officiellement leur saison dans la LNH, avec un affrontement contre les Maple Leafs de Toronto.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, qui seront à la description et à l'analyse de cette rencontre pour Cogeco Média, en discuter mercredi après-midi au micro de Philippe Cantin.