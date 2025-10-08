La tension monte à Chicago

La tension monte entre Donald Trump, le maire de Chicago, et le Gouverneur de l'Illinois, depuis que 200 membres de la Garde nationale sont débarqués à Chicago.
Le gouverneur Pritzker a laissé entendre que la présence de la Garde nationale était une tentative d’intimidation auprès des électeurs démocrates avant les élections de mi-mandat.
Ne tolérant aucune critique, le président américain a répliqué en menaçant d’envoyer le maire de Chicago, Brandon Johnson, et le gouverneur en prison parce qu’ils n’ont pas réussi à protéger les agents de la police de l’immigration qui, depuis des semaines, procèdent à des arrestations d’immigrants.
Écoutez l'ancien animateur de Cogeco Média, nouvellement résident de Chicago, Mathieu Beaumont, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«La zone de guerre, je ne l'ai jamais trouvée [...] Chicago, c'est une ville qui a ses enjeux de violence. Il y a certains quartiers de la ville où il y a une surreprésentation des homicides, mais les indicateurs sont en baisse partout. La ville de Chicago aura l'année avec le moins d'homicides des 60 dernières années en 2025.»