La tension monte à Chicago

La tension monte entre Donald Trump, le maire de Chicago, et le Gouverneur de l'Illinois, depuis que 200 membres de la Garde nationale sont débarqués à Chicago.

Le gouverneur Pritzker a laissé entendre que la présence de la Garde nationale était une tentative d’intimidation auprès des électeurs démocrates avant les élections de mi-mandat.

Ne tolérant aucune critique, le président américain a répliqué en menaçant d’envoyer le maire de Chicago, Brandon Johnson, et le gouverneur en prison parce qu’ils n’ont pas réussi à protéger les agents de la police de l’immigration qui, depuis des semaines, procèdent à des arrestations d’immigrants.

Écoutez l'ancien animateur de Cogeco Média, nouvellement résident de Chicago, Mathieu Beaumont, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.