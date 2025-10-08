 Aller au contenu
Politique internationale
La tension monte à Chicago

Chicago: «La zone de guerre, je ne l'ai jamais trouvée» -Mathieu Beaumont

par 98.5

0:00
15:40

Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2025 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Chicago: «La zone de guerre, je ne l'ai jamais trouvée» -Mathieu Beaumont
200 membres de la Garde nationale sont débarqués à Chicago. / Laura Bargfeld / The Associated Press

La tension monte entre Donald Trump, le maire de Chicago, et le Gouverneur de l'Illinois, depuis que 200 membres de la Garde nationale sont débarqués à Chicago.

Le gouverneur Pritzker a laissé entendre que la présence de la Garde nationale était une tentative d’intimidation auprès des électeurs démocrates avant les élections de mi-mandat.

Ne tolérant aucune critique, le président américain a répliqué en menaçant d’envoyer le maire de Chicago, Brandon Johnson, et le gouverneur en prison parce qu’ils n’ont pas réussi à protéger les agents de la police de l’immigration qui, depuis des semaines, procèdent à des arrestations d’immigrants.

Écoutez l'ancien animateur de Cogeco Média, nouvellement résident de Chicago, Mathieu Beaumont, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«La zone de guerre, je ne l'ai jamais trouvée [...] Chicago, c'est une ville qui a ses enjeux de violence. Il y a certains quartiers de la ville où il y a une surreprésentation des homicides, mais les indicateurs sont en baisse partout. La ville de Chicago aura l'année avec le moins d'homicides des 60 dernières années en 2025.»

Mathieu Beaumont

