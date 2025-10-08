 Aller au contenu
Politique provinciale
Un contrat de 10 ans pour un entrepreneur

Hydro-Québec: du favoritisme dans l'installation des thermostats intelligents?

Hydro-Québec: du favoritisme dans l'installation des thermostats intelligents?
Selon la Corporation des maîtres électriciens du Québec, Hydro-Québec aurait avantagé un entrepreneur en électricité en lui confiant un contrat de 10 ans pour ses thermostats intelligents sans aller en appel d’offres.

C'est du moins ce qu'avance un article de Quebecor qui décrivait le contraire en parlant d'une seule compagnie impliquée et donc favorisée.
 
Il n'y a toutefois aucun monopole pour l'installation de thermostats intelligents gratuits au Québec selon la société d'État.

Écoutez le porte-parole pour Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

La société d'état affirme que le contrat qui a été signé avec Britton électrique ne comporte aucune clause d'exclusivité. Il s'agit simplement du premier contrat dans le cadre du projet des thermostats intelligents d'Hilo.

Devant la demande grandissante, un appel d'intérêt a d'ailleurs été lancé cet été, pour accélérer la cadence d'installation gratuite des thermostats à la grandeur de la province.

