Une cliente d'un garage de l'arrondissement Saint-Léonard a été attaquée par trois chiens lorsqu'elle s'est présentée sur place mercredi matin.

Les chiens sont sortis en trombe et ont sauté sur elle dès que la porte s'est ouverte.

La victime a été transportée dans un état grave dans un centre de traumatologie, mais sa vie n'est pas en danger selon Urgences Santé.

Deux des chiens ont été abattus par la police et l’enquête débute pour déterminer la responsabilité des propriétaires et les circonstances de l’incident, tandis qu’une autre personne a été blessée au bras.

