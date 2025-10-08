2 novembre

Un membre d'un groupe criminel lié aux Hells Angels se présente aux élections municipales à Sherbrooke pour un poste de conseiller municipal.

L'homme en question, Sylvain Vallée, n'a jamais été reconnu coupable d'une infraction criminelle, alors son affiliation au groupe criminelle ne constitue pas en soi une raison d'exclure sa candidature, mais des questions se posent sur le bien-fondé de celle-ci.

Êtes-vous pour ou contre la candidature d’un sympathisant des Hells Angels aux élections municipales?

Écoutez l'ex-maire Stéphane Gendron aborder les critères d'éligibilité, les inquiétudes de la ministre Geneviève Guilbault et du ministre Ian Lafrenière, de même que la polarisation de l'opinion publique sur l'influence potentielle du crime organisé en politique municipale, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.