Concernant sa rencontre avec Mark Carney

Alors que le président Donald Trump appelle à mettre en prison le maire de Chicago ainsi que le gouvernement de l'État de l'Illinois, il a réservé un traitement bien différent au premier ministre Mark Carney.

La rencontre entre les deux dirigeants mardi à la Maison-Blanche s'est déroulée dans la bonne humeur, même si aucune entente concernant la guerre commerciale n'a été conclue.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez à ce sujet au micro de Patrick Lagacé.