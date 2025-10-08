 Aller au contenu
Société
Concernant sa rencontre avec Mark Carney

Trump: «C'est ça un tyran, tu es content quand il est content» -Luc Ferrandez

par 98.5

le 8 octobre 2025 09:33

Trump: «C'est ça un tyran, tu es content quand il est content» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors que le président Donald Trump appelle à mettre en prison le maire de Chicago ainsi que le gouvernement de l'État de l'Illinois, il a réservé un traitement bien différent au premier ministre Mark Carney.

La rencontre entre les deux dirigeants mardi à la Maison-Blanche s'est déroulée dans la bonne humeur, même si aucune entente concernant la guerre commerciale n'a été conclue.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez à ce sujet au micro de Patrick Lagacé. 

«C'est ça un tyran. Un tyran, c'est que tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne sais pas comment lui plaire, mais quand il est content, tu es content. Qu'est-ce que Trump veut? On ne le sait pas. Qu'est-ce que Carney a mis sur la table? On ne le sait pas. On ne sait rien.»

Luc Ferrandez

