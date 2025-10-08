Élections le 2 novembre

L'analyse du débat des candidats à la mairie de Montréal révèle un enjeu majeur: ils devront faire face à des enjeux pour lesquels ils n'ont pas d'outil.
Peu importe si Luc Rabouin de Projet Montréal ou Soraya Martinez Ferrada d'Ensemble Montréal l'emporte, les deux auront un défi de taille à surmonter, selon Luc Ferrandez.
«Tout dépend du financement qu’ils vont recevoir», souligne-t-il.
Écoutez Luc Ferrandez revenir sur le débat des candidat à la mairie de Montréal au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Les deux font face à un enjeu qui les dépassent, c’est-à-dire que les principaux dossiers pour lesquels ont va leur demander des comptes, ils n’ont pas les outils pour les régler: le logement, l’itinérance, le transport en commun, l’environnement.»