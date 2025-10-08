Élections le 2 novembre

L'analyse du débat des candidats à la mairie de Montréal révèle un enjeu majeur: ils devront faire face à des enjeux pour lesquels ils n'ont pas d'outil.

Peu importe si Luc Rabouin de Projet Montréal ou Soraya Martinez Ferrada d'Ensemble Montréal l'emporte, les deux auront un défi de taille à surmonter, selon Luc Ferrandez.

«Tout dépend du financement qu’ils vont recevoir», souligne-t-il.

