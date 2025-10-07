L'effet de surprise est terminé

Après une première participation aux séries et une récolte de 91 points (40-31-11) l'an dernier, comment Martin St-Louis et les Canadiens pourront-ils composer avec les attentes?

Nouvelle ère, différente réalité et fin de l'effet de surprise: le Tricolore sera attendu de pied ferme dans l'Atlantique et dans l'Est cette saison.

