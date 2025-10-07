À l'aube du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, le président des opérations hockey, Jeff Gorton, répond aux questions de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un été qui a permis à Gorton de reprendre la forme et de découvrir plus que jamais la ville de Montréal;
- Ce que Gorton a appris durant l'an dernier, saison régulière et séries éliminatoires;
- La série de défaites du début de saison de l’an dernier a été une leçon apprise à la dure;
- La ligne du centre des Canadiens: «Jamais je ne vais être confortable au centre. On en veut toujours plus.»;
- «On pense toujours à l'avenir dans notre gestion»;
- Le contrat de McDavid: «C'est un joueur qui décide d'entre prendre moins pour gagner. Je respecte ça»;
- L'appui des partisans à Montréal l'impressionne toujours;
- «Je n'ai jamais songé à quitter»
- «Nous avons plusieurs joueurs prêts à faire le saut.»