Hockey
Saison 2025-2026 des Canadiens

«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton

le 7 octobre 2025 20:08

Mario Langlois
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
Les Canadiens en veulent encore plus cette saison. / AP/Nick Wass

À l'aube du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, le président des opérations hockey, Jeff Gorton, répond aux questions de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un été qui a permis à Gorton de reprendre la forme et de découvrir plus que jamais la ville de Montréal;
  • Ce que Gorton a appris durant l'an dernier, saison régulière et séries éliminatoires;
  • La série de défaites du début de saison de l’an dernier a été une leçon apprise à la dure;
  • La ligne du centre des Canadiens: «Jamais je ne vais être confortable au centre. On en veut toujours plus.»;
  • «On pense toujours à l'avenir dans notre gestion»;
  • Le contrat de McDavid: «C'est un joueur qui décide d'entre prendre moins pour gagner. Je respecte ça»;
  • L'appui des partisans à Montréal l'impressionne toujours;
  • «Je n'ai jamais songé à quitter»
  • «Nous avons plusieurs joueurs prêts à faire le saut.»

