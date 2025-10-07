5 décès en quelques mois

On se penche sur le dossier des signaleurs routiers qui sont morts au cours des dernières années. Il y a même eu un rapport du coroner qui vient d'être déposé et qui dit Il faut absolument qu'on prenne des mesures pour améliorer la situation.

Écoutez Jean-François Dionne, l'ancien président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, à ce sujet.

Il y a pas eu moins de 26 décès depuis 2008, donc cinq ces derniers mois.

Et qu'est-ce qui explique une telle situation?

«Le monde, ils sont délinquants. Ils ne pensent pas qu'ils sont armés avec leur véhicule dans les mains. Ils sont pressés pour aller porter leurs enfants aux garderies ou aller chercher leur café au Starbucks», dit-il. [...] Les signaleurs se mettent trop proche de la machinerie, donc, ils sont happés par la machinerie», dit-il.

