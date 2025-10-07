 Aller au contenu
Société
5 décès en quelques mois

Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2025 18:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

On se penche sur le dossier des signaleurs routiers qui sont morts au cours des dernières années. Il y a même eu un rapport du coroner qui vient d'être déposé et qui dit Il faut absolument qu'on prenne des mesures pour améliorer la situation.

Écoutez Jean-François Dionne, l'ancien président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, à ce sujet.

Il y a pas eu moins de 26 décès depuis 2008, donc cinq ces derniers mois.

Et qu'est-ce qui explique une telle situation?

«Le monde, ils sont délinquants. Ils ne pensent pas qu'ils sont armés avec leur véhicule dans les mains. Ils sont pressés pour aller porter leurs enfants aux garderies ou aller chercher leur café au Starbucks», dit-il. [...] Les signaleurs se mettent trop proche de la machinerie, donc, ils sont happés par la machinerie», dit-il.

Les sujets discutés

  • L’imprudence des automobilistes et le manque de formation spécialisée;
  • L’insuffisance des mesures de prévention et l’absence de supervision sur les chantiers;
  • On réclame des sanctions plus sévères (suspension de permis, amendes) ainsi qu’une enquête publique du coroner pour améliorer la sécurité des signaleurs au Québec.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quel est le problème avec les coccinelles?
La commission
Quel est le problème avec les coccinelles?
0:00
9:08
«Il semble y avoir une volonté des Américains de rétablir les pots cassés»
Le Québec maintenant
«Il semble y avoir une volonté des Américains de rétablir les pots cassés»
0:00
5:17

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
Accord de libre-échange
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
«On a presque un copier-coller du mois de mai au niveau de la convivialité»
Rencontre Trump-Carney
«On a presque un copier-coller du mois de mai au niveau de la convivialité»
Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance
Rencontres à Washington
Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance
«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»
Projet de constitution du Québec
«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»
Peut-on dépolitiser la gestion de l'immigration?
Immigration
Peut-on dépolitiser la gestion de l'immigration?
Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?
À Montréal et à Québec
Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?
Bleu Jeans Bleu joue au mini-putt
Cinquième album à venir
Bleu Jeans Bleu joue au mini-putt
Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»
Visite de Mark Carney à Washington
Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»
Peut-on espérer la fin de la guerre à Gaza?
Deux ans après l'attaque du 7 octobre
Peut-on espérer la fin de la guerre à Gaza?
Des milliers de manifestants en soutien à la Palestine
Dans les rues de Montréal
Des milliers de manifestants en soutien à la Palestine
Un premier match pour les Canadiens face aux Maple Leafs
Début de la saison régulière
Un premier match pour les Canadiens face aux Maple Leafs
Les contrôleurs routiers confinés depuis sept mois, malgré une série d'accidents
Sécurité routière
Les contrôleurs routiers confinés depuis sept mois, malgré une série d'accidents
Le Gala Québec Cinéma a annoncé ses nominations
Cinéma québécois
Le Gala Québec Cinéma a annoncé ses nominations
Nouveau-né abandonné: la police s'adresse directement aux parents
Enquête à Longueuil
Nouveau-né abandonné: la police s'adresse directement aux parents
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00