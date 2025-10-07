Deux ans après l'attaque du 7 octobre

L'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas a été suivie par une «horreur quasiment sans nom» à Gaza, selon Robert Malley, ancien conseiller spécial des administrations américaines.

«Est-ce qu'on pensait que deux ans après, on en serait toujours là? Ça, c'est presque le comble de l'issue la plus négative», souligne-t-il.

Écoutez Robert Malley, ex-conseiller de Bill Clinton, de Barack Obama et de Joe Biden pour les affaires arabo-israéliennes, faire le point au micro de Philippe Cantin, mardi.