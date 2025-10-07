 Aller au contenu
Politique internationale
Deux ans après l'attaque du 7 octobre

Peut-on espérer la fin de la guerre à Gaza?

le 7 octobre 2025

Philippe Cantin
L'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas a été suivie par une «horreur quasiment sans nom» à Gaza. / AP/Emilio Morenatti

L'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas a été suivie par une «horreur quasiment sans nom» à Gaza, selon Robert Malley, ancien conseiller spécial des administrations américaines. 

«Est-ce qu'on pensait que deux ans après, on en serait toujours là? Ça, c'est presque le comble de l'issue la plus négative», souligne-t-il.

Écoutez Robert Malley, ex-conseiller de Bill Clinton, de Barack Obama et de Joe Biden pour les affaires arabo-israéliennes, faire le point au micro de Philippe Cantin, mardi.

«Mais contrairement au président Biden et à ses prédécesseurs, nous avons un président qui semble capable - voyons s'il le fera - de dire clairement aux dirigeants israéliens: “Écoutez, notre intérêt aujourd'hui, c'est de cesser la guerre. Vous le ferez, sinon vous en subirez les conséquences”.»

Robert Malley

L'intelligence artificielle au service du SPVM
La commission
L'intelligence artificielle au service du SPVM
0:00
7:43

