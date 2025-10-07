 Aller au contenu
Société
Sécurité routière

Les contrôleurs routiers confinés depuis sept mois, malgré une série d'accidents

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2025 15:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les contrôleurs routiers confinés depuis sept mois, malgré une série d'accidents
Les contrôleurs routiers exigent de patrouiller de nouveau le plus rapidement possible. / Cogeco Média

Les contrôleurs routiers exigent de patrouiller de nouveau le plus rapidement possible, après une série d'accidents mortels impliquant des camions poids lourds.

À Québec, le nouveau ministre des Transports, Jonatan Julien, a admis que leur suspension, depuis sept mois, est jugée «inefficace».

Il assure que c'est une priorité pour le gouvernement Legault de répondre à la demande des contrôleurs routiers. 

Rappelons qu'un jugement du Tribunal administratif du travail a forcé les contrôleurs à se confiner à leurs postes, car leur travail est jugé trop dangereux sur la route s'ils ne sont pas armés. 

Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste pour Cogeco Nouvelles, à Québec, faire le point dans le dossier des contrôleurs routiers, au micro de Philippe Cantin, mardi.

Autre sujet abordé

  • La candidature d'un motard aux prochaines élections municipales suscite un malaise à l'Assemblée nationale.

