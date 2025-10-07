Sécurité routière

Les contrôleurs routiers exigent de patrouiller de nouveau le plus rapidement possible, après une série d'accidents mortels impliquant des camions poids lourds.

À Québec, le nouveau ministre des Transports, Jonatan Julien, a admis que leur suspension, depuis sept mois, est jugée «inefficace».



Il assure que c'est une priorité pour le gouvernement Legault de répondre à la demande des contrôleurs routiers.

Rappelons qu'un jugement du Tribunal administratif du travail a forcé les contrôleurs à se confiner à leurs postes, car leur travail est jugé trop dangereux sur la route s'ils ne sont pas armés.

Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste pour Cogeco Nouvelles, à Québec, faire le point dans le dossier des contrôleurs routiers, au micro de Philippe Cantin, mardi.

