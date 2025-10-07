Visite de Mark Carney à Washington

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est déplacé à Washington à l'occasion d'une rencontre mardi, avec le président Donald Trump.

Cette visite a t-elle permis de faire avancer le dossier des tarifs douaniers?

Écoutez Antoine Trépanier, correspondant de La Presse à Ottawa, aborder le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.