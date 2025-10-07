 Aller au contenu
Visite de Mark Carney à Washington

«Il semble y avoir une volonté des Américains de rétablir les pots cassés»

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2025 15:42

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il semble y avoir une volonté des Américains de rétablir les pots cassés»
Cette visite a t-elle permis de faire avancer le dossier des tarifs douaniers? / PC/Adrian Wyld

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est déplacé à Washington à l'occasion d'une rencontre mardi, avec le président Donald Trump.

Cette visite a t-elle permis de faire avancer le dossier des tarifs douaniers? 

Écoutez Antoine Trépanier, correspondant de La Presse à Ottawa, aborder le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«J'ai vu le premier ministre pousser un soupir de soulagement. C'est comme s'il venait juste d'avoir une tonne de briques qu'on lui enlevait des épaules, parce que la pression était extrêmement élevée dans le camp canadien. Et durant cette réunion-là, M.Trump a flatté M. Carney. Il semble y avoir une volonté dans le camp américain de peut-être rétablir les ponts et les pots cassés aussi.»

Antoine Trépanier

