7 octobre 2023

Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël

le 7 octobre 2025 13:57

Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
Il y a deux ans, l’attaque du Hamas en Israël sonnait le début d’un conflit sanglant qui perdure. / Emilio Morenatti /La Presse canadienne

Il y a deux ans, l’attaque du Hamas en Israël sonnait le début d’un conflit sanglant qui perdure.

Écoutez Nicolas Rouger, journaliste indépendant en Israël, brosser le portrait de l’ambiance qui règne dans le pays en ce jour de commémoration, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il y aura une grande commémoration à Tel-Aviv, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui sera retransmise à travers tout le pays à la télévision. C'est une commémoration qui n'est pas organisée par le gouvernement. Elle est nationale, mais elle est organisée par les familles endeuillées du 7 octobre. Cela montre bien les tensions qu'il y a encore entre les victimes du 7 octobre et le gouvernement de Benyamin Netanyahou.»

Nicolas Rouger

