Société
Sécurité routière

Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté

le 7 octobre 2025 13:49

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté.

L'organisme Piétons Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour contrer le non-respect de l'obligation de céder le passage aux piétons. 

La directrice générale, Sandrine Cabana-Degani, cite un rapport de la SAAQ révélant que 20% des piétons tués dans les collisions graves et mortelles entre 2018 et 2020 auraient pu être sauvés si les conducteurs avaient respecté la règle.

Écoutez Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, parler du non-respect du Code de la sécurité routière, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Notre message est simple: tu vois des piétons, stop! Quand on voit un piéton, on agit comme si c'était un arrêt: laissez passer les piétons. Puis, si tout le monde adoptait ce réflexe-là dans leur comportement, bien on aurait beaucoup plus de courtoisie sur la route, beaucoup plus de civisme, puis on protègerait les plus vulnérables sur nos routes.»

Sandrine Cabana-Degani

