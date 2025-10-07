L'organisme Piétons Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour contrer le non-respect de l'obligation de céder le passage aux piétons.
La directrice générale, Sandrine Cabana-Degani, cite un rapport de la SAAQ révélant que 20% des piétons tués dans les collisions graves et mortelles entre 2018 et 2020 auraient pu être sauvés si les conducteurs avaient respecté la règle.
Écoutez Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, parler du non-respect du Code de la sécurité routière, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Notre message est simple: tu vois des piétons, stop! Quand on voit un piéton, on agit comme si c'était un arrêt: laissez passer les piétons. Puis, si tout le monde adoptait ce réflexe-là dans leur comportement, bien on aurait beaucoup plus de courtoisie sur la route, beaucoup plus de civisme, puis on protègerait les plus vulnérables sur nos routes.»