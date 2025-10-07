L'organisme Piétons Québec lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour contrer le non-respect de l'obligation de céder le passage aux piétons.

La directrice générale, Sandrine Cabana-Degani, cite un rapport de la SAAQ révélant que 20% des piétons tués dans les collisions graves et mortelles entre 2018 et 2020 auraient pu être sauvés si les conducteurs avaient respecté la règle.

Écoutez Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, parler du non-respect du Code de la sécurité routière, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.