Négociations sur les tarifs douaniers

Le président américain Donald Trump et le premier ministre Mark Carney ont discuté dans le bureau oval dans une ambiance bon enfant.

Le journaliste Boris Proulx a assisté à la rencontre. «On sentait qu'il y avait des échanges, de bons mots, surtout avant la fin de la rencontre. M. Trump est parti sur une envolée où il a dit à quel point M. Carney est un bon gars, un bon leader, que sa popularité est en croissance au Canada.»

Donald Trump a tout de même déclaré que Mark Carney était un négociateur redoutable.

