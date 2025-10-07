 Aller au contenu
Politique internationale
Négociations sur les tarifs douaniers

Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump

par 98.5

0:00
8:09

Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2025 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Le président américain Donald Trump et le premier ministre Mark Carney ont discuté dans le bureau oval. / PC/Adrian Wyld

Le président américain Donald Trump et le premier ministre Mark Carney ont discuté dans le bureau oval dans une ambiance bon enfant.

Le journaliste Boris Proulx a assisté à la rencontre. «On sentait qu'il y avait des échanges, de bons mots, surtout avant la fin de la rencontre. M. Trump est parti sur une envolée où il a dit à quel point M. Carney est un bon gars, un bon leader, que sa popularité est en croissance au Canada.»

Donald Trump a tout de même déclaré que Mark Carney était un négociateur redoutable.

Écoutez Boris Proulx, journaliste parlementaire pour Le Devoir, en direct de Washington, parler de la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Mais c'est la grande question: est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ou non une entente, quelque chose de signé sur peut-être un secteur de l'économie qui est visé par un tarif. Et, à ce sujet, c'est assez particulier parce que M. Trump a dit: vous allez voir, les Canadiens vont repartir avec le sourire.» 

Boris Proulx

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'intelligence artificielle au service du SPVM
La commission
L'intelligence artificielle au service du SPVM
0:00
7:43
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Lagacé le matin
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
0:00
12:34

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
7 octobre 2023
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
Sécurité routière
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Économiser pour la retraite
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Des images ont été captées par des caméras
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Tarifs imposés par Donald Trump
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
Où est la mère?
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
L'intelligence artificielle au service du SPVM
La bonne nouvelle du jour!
L'intelligence artificielle au service du SPVM
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
La «ruée vers le Botox»
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Entrevue exclusive avec Samuel Montembeault
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
La commission
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Propos controversés
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
Négociations
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Projet de loi 106
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
Sensibilisation
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00