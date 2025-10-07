Où est la mère?

Un événement tragique et bouleversant retient l'attention: la police de Longueuil a tenu un point de presse concernant le nouveau-né prématuré retrouvé devant la porte d'une résidence dimanche soir.

Le petit garçon, qui pesait seulement trois livres, va bien et a été pris en charge par l'hôpital.

«Il a été retrouvé dans une couverture, il a été transporté à l'hôpital. Il va bien. On se demande tous qu'est-ce qui va se passer», soutient Nathalie Normandeau.

L'enquête policière se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'abandon.

