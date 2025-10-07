 Aller au contenu
Justice et faits divers
Où est la mère?

Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point

par 98.5

0:00
18:56

Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2025 12:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
La commission / Cogeco Média

Un événement tragique et bouleversant retient l'attention: la police de Longueuil a tenu un point de presse concernant le nouveau-né prématuré retrouvé devant la porte d'une résidence dimanche soir.

Le petit garçon, qui pesait seulement trois livres, va bien et a été pris en charge par l'hôpital. 

«Il a été retrouvé dans une couverture, il a été transporté à l'hôpital. Il va bien. On se demande tous qu'est-ce qui va se passer», soutient Nathalie Normandeau.

L'enquête policière se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'abandon.

Autres sujets abordés:

  • Le projet de Constitution du Québec de Simon Jolin-Barrette;  
  • Affaire Giasson: la cheffe Soraya Martinez Ferrada a été contrainte d'expulser son candidat Alexandre Giasson après les révélations de son comportement récurrent de harceleur en ligne;
  • Tarifs Trump: la visite de Mark Carney à Washington;
  • Crise politique en France;
  • Grève étudiante en soutien à Gaza et la Palestine.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»
Le Québec maintenant
«Ça ne peut pas toujours reposer sur les épaules des femmes de se protéger»
0:00
16:37
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
La commission
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
0:00
10:44

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
7 octobre 2023
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
Sécurité routière
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Économiser pour la retraite
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Négociations sur les tarifs douaniers
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Des images ont été captées par des caméras
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Tarifs imposés par Donald Trump
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
L'intelligence artificielle au service du SPVM
La bonne nouvelle du jour!
L'intelligence artificielle au service du SPVM
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
La «ruée vers le Botox»
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Entrevue exclusive avec Samuel Montembeault
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
La commission
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Propos controversés
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
Négociations
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Projet de loi 106
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
Sensibilisation
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00