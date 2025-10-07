Le point de vue de Luc Ferrandez

Est-ce que c'est vrai qu'il y a trop de bureaucratie dans le monde municipal? C'est ce que pense l'Association des firmes de génie-conseil qui affirme que la lourdeur administrative ralentit le développement des projets d'infrastructure.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mardi, qui juge que la bureaucratie est justifiée et justifiable.