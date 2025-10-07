Le point de vue de Luc Ferrandez

Est-ce que c'est vrai qu'il y a trop de bureaucratie dans le monde municipal? C'est ce que pense l'Association des firmes de génie-conseil qui affirme que la lourdeur administrative ralentit le développement des projets d'infrastructure.
Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mardi, qui juge que la bureaucratie est justifiée et justifiable.
«[La question] ce n'est pas s'il y en a trop, c'est à quoi sert la bureaucratie. L'idée qu'on se fait de la bureaucratie, c'est des gens qui foutent rien, qui arrivent trop au travail. Il y en a, beaucoup dans la fonction publique et dans l'entreprise privée, mais il faut comprendre ça pour dire où est le problème.»