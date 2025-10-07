 Aller au contenu
Politique
Québec déposera son projet sous peu

Est-ce qu'une constitution peut être adoptée sans consultation?

par 98.5

0:00
9:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2025 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Est-ce qu'une constitution peut être adoptée sans consultation?
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec déposera sous peu son projet de constitution. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette dans une vidéo publiée lundi.

Celui qui est responsable de sa rédaction a affirmé que cette constitution sera le miroir et le bouclier de la nation québécoise.

Elle reposera sur trois grands objectifs:

  • Protéger nos valeurs, nos droits et notre identité;
  • Renforcer notre automomie et nos institutions;
  • Rassembler les Québécois autour d'un symbole d'affirmation nationale.

Est-ce qu'une constitution peut être adoptée comme un projet de loi? Quel est le fonctionnement? Doit-il y avoir un processus de consultation? Est-ce que le droit à l'avortement peut être protégé par cette constitution?

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix qui commente les enjeux entourant ce projet de constitution au micro de Patrick Lagacé. 

«Ça fait déjà beaucoup parler avant même qu'on sache le contenu de cette constitution! [...] Il y a quand même des consultations qui se font [...], mais des consultations plus larges, ça prend du temps. Et à la CAQ, on va peut-être manquer de temps.»

Louis Lacroix

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Legault veut brasser la cage pour ensuite incarner la loi et l'ordre»
Le Québec maintenant
«Legault veut brasser la cage pour ensuite incarner la loi et l'ordre»
0:00
10:26
«Ce qui est dangereux, c'est qu'on ment pour asseoir un narratif»
Signé Lévesque
«Ce qui est dangereux, c'est qu'on ment pour asseoir un narratif»
0:00
7:00

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Nouveau livre d'un médecin néonatalogiste
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Donald Trump continue d'en ajouter
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
Le point de vue de Luc Ferrandez
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
LeBron James annoncera-t-il sa retraite?
Une décision importante à venir
LeBron James annoncera-t-il sa retraite?
Bouillon et sauces à fondue: le coup d'éclat publicitaire de Canton
Une campagne originale
Bouillon et sauces à fondue: le coup d'éclat publicitaire de Canton
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec
Télé-réalité
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec
Intelligence artificielle: «La justice ne devra jamais être rendue par un robot»
Projet pilote à la Cour supérieure
Intelligence artificielle: «La justice ne devra jamais être rendue par un robot»
Des milliers d'étudiants universitaires en grève jusqu'au 12 octobre
Le massacre du 7 octobre, deux ans plus tard
Des milliers d'étudiants universitaires en grève jusqu'au 12 octobre
Emboutie par un poids lourds: «J'aurais dû mourir cette journée-là»
Coincée entre un camion et un autobus
Emboutie par un poids lourds: «J'aurais dû mourir cette journée-là»
«C'est un drapeau rouge qu'on lève aujourd'hui» -Bernard Bigras
Lourdeur administrative à Montréal
«C'est un drapeau rouge qu'on lève aujourd'hui» -Bernard Bigras
Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec
Vaccin contre la grippe et la COVID-19
Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec
Tarifs: «Donald Trump cultive le chaos» -Jean Charest
Mark Carney en visite à Washington
Tarifs: «Donald Trump cultive le chaos» -Jean Charest
Dépenses de Noël: moins de cadeaux pour les amis et... les animaux de compagnie
Temps des Fêtes
Dépenses de Noël: moins de cadeaux pour les amis et... les animaux de compagnie
Messages haineux: appel à la bienveillance sur les réseaux sociaux
En pleine campagne électorale
Messages haineux: appel à la bienveillance sur les réseaux sociaux
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00