Québec déposera son projet sous peu

Le gouvernement du Québec déposera sous peu son projet de constitution. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette dans une vidéo publiée lundi.

Celui qui est responsable de sa rédaction a affirmé que cette constitution sera le miroir et le bouclier de la nation québécoise.

Elle reposera sur trois grands objectifs:

Protéger nos valeurs, nos droits et notre identité;

Renforcer notre automomie et nos institutions;

Rassembler les Québécois autour d'un symbole d'affirmation nationale.

Est-ce qu'une constitution peut être adoptée comme un projet de loi? Quel est le fonctionnement? Doit-il y avoir un processus de consultation? Est-ce que le droit à l'avortement peut être protégé par cette constitution?

