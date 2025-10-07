Québec déposera son projet sous peu

Le gouvernement du Québec déposera sous peu son projet de constitution. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette dans une vidéo publiée lundi.
Celui qui est responsable de sa rédaction a affirmé que cette constitution sera le miroir et le bouclier de la nation québécoise.
Elle reposera sur trois grands objectifs:
- Protéger nos valeurs, nos droits et notre identité;
- Renforcer notre automomie et nos institutions;
- Rassembler les Québécois autour d'un symbole d'affirmation nationale.
Est-ce qu'une constitution peut être adoptée comme un projet de loi? Quel est le fonctionnement? Doit-il y avoir un processus de consultation? Est-ce que le droit à l'avortement peut être protégé par cette constitution?
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix qui commente les enjeux entourant ce projet de constitution au micro de Patrick Lagacé.
«Ça fait déjà beaucoup parler avant même qu'on sache le contenu de cette constitution! [...] Il y a quand même des consultations qui se font [...], mais des consultations plus larges, ça prend du temps. Et à la CAQ, on va peut-être manquer de temps.»