À la mémoire de Neil Peart

Le groupe canadien de rock progressif Rush a dévoilé lundi qu'il effectuera un retour sur scène en 2026. Il entamera une tournée dédiée à la mémoire du batteur Neil Peart, décédé en 2020.

Ce sera également l'occasion pour Rush de célébrer les cinq décennies du groupe, qui a été formé en 1968 à Toronto.

La tournée s'entamera à Los Angeles en juin 2026. Pour l'instant, un seul arrêt est prévu au Canada, soit à Toronto les 7 et 9 août prochain.

Écoutez Catherine Brisson qui donne les détails entourant cette tournée hommage au micro de Patrick Lagacé, mardi.

