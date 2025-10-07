 Aller au contenu
À la mémoire de Neil Peart

Le groupe Rush de retour sur scène avec une nouvelle tournée

le 7 octobre 2025 06:37

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le groupe canadien de rock progressif Rush a dévoilé lundi qu'il effectuera un retour sur scène en 2026. Il entamera une tournée dédiée à la mémoire du batteur Neil Peart, décédé en 2020.

Ce sera également l'occasion pour Rush de célébrer les cinq décennies du groupe, qui a été formé en 1968 à Toronto.

La tournée s'entamera à Los Angeles en juin 2026. Pour l'instant, un seul arrêt est prévu au Canada, soit à Toronto les 7 et 9 août prochain.

Écoutez Catherine Brisson qui donne les détails entourant cette tournée hommage au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Autre sujet abordé

  • Nouveauté musicale de Bleu Jeans Bleu

