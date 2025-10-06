Les budgets à l'automne plutôt qu'au printemps

Le ministre des Finances François-Philippe Champagne a annoncé la modernisation du processus budgétaire fédéral, déplaçant le dépôt du budget à l’automne plutôt qu'au printemps.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter cette nouvelle approche au micro de Philippe Cantin.

«Il est capable de vendre, littéralement, un parapluie à un chameau. Et moi, j'achète le parapluie.»

Les sujets discutés:

• Les budgets seront déposés à l'automne, désormais;

• Cela impacte la planification provinciale: c'est bon pour les provinces;

• Politiquement, Mark Carney vient de s'acheter une année... si le budget est adopté;

• Qui va voter pour le budget de Mark Carney? Le NPD ou les Conversateurs?

• Mark Carney rencontre Donald Trump, mardi, à la demande du président américain: «C'est complètement imprévisible.»