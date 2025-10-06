Alexandre Giasson expulsé

Au cours de la journée de lundi, Soraya Martinez Ferrada, candidate à la mairie de Montréal et cheffe d'Ensemble Montréal, a d'abord défendu et ensuite décidé d'expulser Alexandre Giasson, candidat d’Hochelaga-Maisonneuve.
Pourquoi a-t-elle changé d'idée, quatre heures après avoir «défendu l'indéfendable», selon Nathalie Normandeau?
Écoutez son éditorial, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.
Autre sujet abordé:
- La montée du Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime.
«C'est comme si, sur le plan éthique, sur le plan moral, elle avait repoussé la ligne qui peut ou non être franchie.»