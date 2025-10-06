Abandon d’un nouveau-né à Longueuil

C'est une histoire qui dépasse l'entendement à Longueuil, alors qu’un nouveau-né prématuré a été trouvé sur le balcon d’une résidence.

Les policiers, les enquêteurs et l'escouade canine ont fouillé le quartier et le parc voisin; des caméras de surveillance ont été visionnées, des témoignages recueillis, mais l’identité des parents reste inconnue...

Le bébé a été hospitalisé et se porte bien, tandis que la DPJ pourrait intervenir et que des accusations d’abandon d’enfant sont envisagées.

Écoutez Bénédicte Lebel, journaliste judiciaire à l’émission Lagacé le matin, donner tous les détails à ce sujet.